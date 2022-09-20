Тюменские чиновники не смогли взыскать с пенсионера 78 млн рублей за пал травы

Тюменские чиновники хотели взыскать с сельского пенсионера почти 78 млн рублей. Весной 72-летний Анатолий Муравьев допустил выжигание сухой травы на землях сельхозназначения, расположенных северо-западнее села Окунево Бердюжского района.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области обратился в суд с требованием взыскать с мужчины 77 773 500 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

В суде выяснилось, что пенсионер не понимал, что не имел права жечь траву, поскольку о своих намерениях поставил в известность главу Окуневского сельского поселения, который, в свою очередь, не имеет полномочий на дачу разрешения на отжиг сухой травы.

«Анатолий Муравьев произвел отжиг, который вышел из под его контроля, произошло возгорание на площади 70 га, чем причинен вред объектам животного мира и среде их обитания, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. – Учитывая материальное положение ответчика, его состояние здоровья, пенсионный возраст, а также причинение вреда в результате неумышленных действий, суд снизил размер ущерба, подлежащего взысканию с ответчика, до 170 тыс. рублей».

Ранее пенсионер был признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ) и оштрафован на 3 тыс. рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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