Тюменских ветеранов освободили от транспортного налога

Власти Тюменской области расширили перечень категорий налогоплательщиков, которые освобождены от уплаты транспортного налога. Такой законопроект 23 сентября приняла областная дума.

Перечень дополнен категориями: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, физические лица, принимавшие участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.

Указанные категории налогоплательщиков освобождаются от уплаты налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВТ) включительно.

В случае, если налогоплательщик из числа указанных лиц имеет право на налоговые льготы по нескольким основаниям и не представил в налоговый орган заявление с указанием выбранного основания, налоговая льгота предоставляется по одному из оснований, исходя из максимальной налоговой льготы в отношении одного транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога, – говорится в законопроекте.

Тюмень, Ольга Федорова

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