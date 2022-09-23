Глава СКР Бастрыкин проверит тюменских врачей, которые лишили младенца носа

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах травмированы новорожденного ребенка в Тюмени, который из-за ожога во время медицинской процедуры потерял кончик носа.

«Проверкой данного происшествия занимались органы полиции, однако по инициативе СУ СКР по Тюменской области для организации дальнейшей проверки материалы были переданы в производство региональных следственных органов СКР. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Новорожденная недоношенная девочка (одна из тройняшек, появившихся на свет в Тюмени 30 марта) потеряла часть носа из-за халатности врачей, – сообщает 72.ру. Это случилось в результате сильнейшего ожога во время СИПАП-терапии.

Тюмень, Ольга Федорова

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