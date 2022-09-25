Губернатор Моор обещал вернуть домой ошибочно мобилизованных тюменцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор в субботу, 25 сентября, выступил со срочным обращением к жителям региона.

Оно связано с механизмом проведения частичной мобилизации в стране. По словам г-на Моора, в Тюменской области чиновников ввели в состав комиссий при военкоматах, чтобы тщательнее проверять документы тех, кому пришла или только придёт повестка. Это необходимо, чтобы избежать призыва «всех подряд», ведь президент Владимир Путин обозначил конкретные категории подлежащих мобилизации мужчин.

«Не могу сказать точно число людей, которые должны быть мобилизованы, по понятным причинам, но это маленькая цифра относительно людей, находящихся в запасе», – начал губернатор.

И затем перешёл к теме, которая сейчас всех волнует: как именно идёт отбор людей и почему иногда повестки присылают даже тем, кто не служил.

«Мы видим, что есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством совместно с сотрудниками военкоматов, сотрудниками муниципальных образований мы проводим работу по изменению ситуации. Мы усилили призывные комиссии сотрудниками администрации и сегодня тщательно проверяем все документы», – заявил г-н Моор.

Он подчеркнул, что это касается документов и тех, кто уже получил повестки, и тех, кто уже отправлен в формирования на линию боевых действий, и тех, кому повестки только должны прийти.

«Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой»,– заявил г-н Моор.

Глава региона посоветовал взять документы на пункт призыва, если пришла повестка: о болезни (если такая имеется), о составе семьи (если это может стать основанием для отказа в мобилизации).

«Если вы не соответствуете критериям мобилизации, вы в армию не попадёте – вернётесь домой», – отметил глава Тюменской области.

Частичная мобилизация объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Она касается прежде всего тех, кто находится в запасе, служил в армии, имеет военную специальность и боевой опыт.

Резервистов отправляют на территорию Украины для участия в специальной военной операции.

Тюмень, Наталья Ефремова

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