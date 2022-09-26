На трассе Курган-Тюмень погиб мотоциклист

В ночь на 26 сентября в ДТП под Тюменью погиб мотоциклист. Авария произошла на 192-м километре федеральной автодорог Курган-Тюмень. Мотоцикл «Ямаха» под управлением 40-летнего водителя въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Мотоциклист погиб.

«По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге. Предварительно, все необходимые средства организации дорожного движения в месте ремонта дороги установлены без нарушений. Обстоятельства трагедии выясняются», – сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»