Из аэропорта «Рощино» мужчин не выпускают за границу без справки из военкомата

Из тюменского аэропорта «Рощино» перестали выпускать за границу мужчин без справки из военкомата. Как сообщили «Новому Дню» в аэропорту, требование предоставить справку распространяется только на пассажиров, планирующих вылететь за рубеж. На внутренние перевозки это правило не распространяется.

«Это требование не аэропорта, а пограничного управления. Чтобы выехать в другую страну, необходимо предъявить справку установленного образца из военкомата», – пояснили в «Рощино». Там не смогли уточнить, какого именно образца должен быть документ, но отметили, что новые правила выезда из России действуют в тюменском аэропорту со вчерашнего дня.

Тюмень, Ольга Федорова

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