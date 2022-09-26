российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 сентября 2022, 14:35 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Из аэропорта «Рощино» мужчин не выпускают за границу без справки из военкомата

Из тюменского аэропорта «Рощино» перестали выпускать за границу мужчин без справки из военкомата. Как сообщили «Новому Дню» в аэропорту, требование предоставить справку распространяется только на пассажиров, планирующих вылететь за рубеж. На внутренние перевозки это правило не распространяется.

«Это требование не аэропорта, а пограничного управления. Чтобы выехать в другую страну, необходимо предъявить справку установленного образца из военкомата», – пояснили в «Рощино». Там не смогли уточнить, какого именно образца должен быть документ, но отметили, что новые правила выезда из России действуют в тюменском аэропорту со вчерашнего дня.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Общество, Россия, Транспорт,