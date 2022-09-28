Губернатор Моор пообещал купить разгрузки и берцы мобилизованным

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал 27 сентября в пункте встречи пополнения в воинскую часть-формирователь и пообщался с мобилизованными. «Нареканий по размещению, по питанию у мужиков нет. Всем выдали карточки для получения зарплаты, сейчас решается вопрос по качеству сигнала сотовой связи, – рассказал Александр Мооор в своем телегам-канале. – Настроение у земляков хорошее, боевое. Попросили усилить их дополнительной экипировкой. Этот вопрос обязательно отработаем».

Мобилизованные попросили губернатора помочь обеспечить их хорошими армейскими разгрузочными жилетами и теплыми берцами. Моор пообещал приобрести и раздать бойцам необходимые вещи. Губернатор добавил, что впереди у мобилизованных боевое слаживание – им предстоит обновить навыки стрельбы и пройти занятия по тактике боя.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»