российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 сентября 2022, 09:04 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Пьяный тюменец на «Жигулях» пытался задушить гаишника

Пьяный тюменец на «Жигулях» шестой модели пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, которые остановили автомобиль для проверки. Когда же машину догнали, оказалось, что у 62-летнего водителя нет прав, но есть признаки опьянения. Мужчина он отказался от освидетельствования на алкоголь и попытался задушить инспектора.

Инцидент произошел 24 сентября 2022 года в селе Вагай Омутинского района. Теперь в отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). «Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав, управлял своим автомобилем, за что был остановлен инспекторами. Находясь на переднем сиденье в служебном автомобиле, мужчина схватил старшего инспектора ДПС ОВ ГИБДД МО МВД России «Омутинский» за шею и сжал ее. Противоправные действия подозреваемого были пресечены находящимися в салоне сотрудниками полиции», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

В ГИБДД по Тюменской области добавили, что в апреле этого года селянин освободился из колонии строгого режима, где отбывал срок 8 месяцев лишения свободы за повторное пьяное вождение. В 2020-м году он также был осужден за повторное пьяное вождение, тогда получил условный срок. «После этой поездки мужчина будет в очередной раз подвергнут уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения», – уточнили в пресс-службе.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,