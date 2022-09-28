Пьяный тюменец на «Жигулях» пытался задушить гаишника

Пьяный тюменец на «Жигулях» шестой модели пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, которые остановили автомобиль для проверки. Когда же машину догнали, оказалось, что у 62-летнего водителя нет прав, но есть признаки опьянения. Мужчина он отказался от освидетельствования на алкоголь и попытался задушить инспектора.

Инцидент произошел 24 сентября 2022 года в селе Вагай Омутинского района. Теперь в отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). «Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав, управлял своим автомобилем, за что был остановлен инспекторами. Находясь на переднем сиденье в служебном автомобиле, мужчина схватил старшего инспектора ДПС ОВ ГИБДД МО МВД России «Омутинский» за шею и сжал ее. Противоправные действия подозреваемого были пресечены находящимися в салоне сотрудниками полиции», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

В ГИБДД по Тюменской области добавили, что в апреле этого года селянин освободился из колонии строгого режима, где отбывал срок 8 месяцев лишения свободы за повторное пьяное вождение. В 2020-м году он также был осужден за повторное пьяное вождение, тогда получил условный срок. «После этой поездки мужчина будет в очередной раз подвергнут уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения», – уточнили в пресс-службе.

Тюмень, Ольга Федорова

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