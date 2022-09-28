Тюменские спасатели выступили со спецобращением про погреба

В разгар сельскохозяйственных заготовок тюменские спасатели напомнили жителям о мерах безопасности при использовании погребов. Как сообщили в МЧС, спуск в подземный резервуар может закончиться трагедией. В этом сезоне в регионе уже отмечались случаи отравления людей в таких закрытых хранилищах.

«Если в овощной яме нет вытяжки, прежде чем спуститься в нее необходимо убедиться, что там не скопились опасные газы, которые не имеют запаха. Лучшим способом выгнать скопившийся газ станет вращение через горловину широкой доски или палки. Другой способ проверить есть ли опасные газы в погребе – зажечь свечу и опустить её в погреб в ведре. Если огонь погас, значит, кислорода в помещении нет, там накопились токсичные вещества», – сообщают спасатели.

В МЧС добавляют, что в любом случае лучше подождать пару часов, прежде чем спускаться в погреб. При этом, спускаясь на продолжительное время, необходимо оставить кого-то наверху.

«Спускаясь вниз, нужно обвязаться веревкой, другой ее конец должен быть наверху, у страхующего. Тогда при необходимости помощнику можно будет подать сигнал, и у него будет возможность оказать вам помочь», – советуют в МЧС. Такие же меры предосторожности и правила техники безопасности необходимо строго соблюдать при спуске людей в колодцы, различные глубокие ямы, силосные башни и овощехранилища.

Тюмень, Ольга Федорова

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