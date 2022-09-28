Рыбака из тюменской деревни будут судить за незаконный вылов рыбы

Рыбака из тюменской деревни Нижние Аремзяны будут судить за незаконный вылов стерляди на 400 тысяч рублей. Мужчина обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов в особо крупном размере (ч.3 ст. 256 УК РФ). «В мае 2022 года на реке Иртыш, с помощью запрещенного орудия лова (сети) и моторной лодки в местах нереста незаконно выловил 44 особи рыбы стерлядь. В результате водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство направило исковое заявление о возмещении ущерба, которое находится на рассмотрении. Лодка и подвесной мотор изъяты. Уголовное дело будет рассматривать Тобольский районный суд.

Тобольск, Ольга Федорова

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