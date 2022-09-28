Чиновница ГЖИ Тюменской области арестована за взятки от компании депутата

В Тюмени отправлена под домашний арест бывший начальник отдела Государственной жилищной инспекции Тюменской области Алена Захарченко.

С декабря 2021 по июнь 2022 года Захарченко, являясь должностным лицом – начальником общего отдела ГЖИ, получила от директора ООО «Тюменьаквавендинг» (принадлежит депутату облдумы Владимиру Пискайкину – прим. ред.) взятку в размере 2 080 000 рублей.

Деньги, по сообщению объединенной пресс-службы судов Тюменской области, чиновница получала за то, что управляющие компании Тюмени (на которые распространяются надзорные функции ГЖИ), согласовывали фирме депутата установки и размещение на объектах общедомового имущества многоквартирных домов водоматов питьевой воды.

Алена Захарченко обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ). По решению Ленинского районного суда Тюмени она будет находиться под домашним арестом до 24 ноября 2022 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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