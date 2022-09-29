Пациенты тюменского тубдиспансера взорвали самодельную бомбу

В Тюменской области пациенты туберкулезного диспансера сделали бомбу и взорвали прямо в больнице. Изготовил взрывное устройство ранее судимый 33-летний Виталий Абрамкин. Находясь на лечении, он обнаружил в больничной курилке осиное гнездо и решил его уничтожить взрывом.

«Из подручных материалов Абрамкин изготовил самодельное взрывное устройство. Хранил его в прикроватной тумбочке. Вечером 19 июля 2021 года Абрамкин показал бомбу соседу по палате. Из любопытства тот взорвал ее в коридоре. Во время взрыва никто не пострадал», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

По заключению эксперта, устройство с массой заряда около 15 граммов обладало фугасным и осколочным поражающим действием, способным причинить человеку травмы различной степени тяжести. Заводоуковский районный суд признал Абрамкина виновным в незаконном изготовлении и хранении боеприпасов ( ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и назначил ему наказание – 4 года лишения свободы в колонии строго режима.

Тюмень, Ольга Федорова

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