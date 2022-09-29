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Четверг, 29 сентября 2022, 15:08 мск

Новости Тюмень

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Сотни тюменцев пожаловались на ошибки при мобилизации

В Тюменской области были сотни человек считают, что их мобилизовали незаконно. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона со ссылкой на отделение Народного фронта, где развернут центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу, а также по проблемам организации быта мобилизованных.

«Общественники уже приняли 700 обращений от жителей области, проконсультировали более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом. Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них – многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью», – сообщили в правительстве.

Сегодня, 29 сентября, представители Народного фронта встретят и доставят домой тюменцев, которых призвали и отправили на учения ошибочно.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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