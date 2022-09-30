В Тюмени задержана главарь группы похитителей нефти

В пригороде Тюмени задержали жительницу Югры, которая возглавляла преступную группу, занимавшуюся хищением нефтепродуктов. Члены группы под руководством 48-летней женщины арендовали нефтебазу в селе Демьянское Уватского района Тюменской области и сделали врезку в магистральный нефтепровод. Похищенные нефтепродукты вывозились автоцистернами и сбывались в Тобольске. Причиненный ущерб составил более миллиона рублей.

«Первоначально гражданка сотрудничала со следствием, но затем скрылась. Полицейские задержали ее в арендованном частном доме, где она проживала с мужем, также являющимся фигурантом данного уголовного дела. Услышав стук в дверь, женщина спряталась в платяном шкафу, где и была обнаружена», – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ходе обыска в доме в присутствии понятых изъяты деньги и документы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тюмень, Ольга Федорова

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