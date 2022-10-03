Бизнесмен из Надыма, дававший взятки «Россети», заключил досудебное соглашение

В Тюмени областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов, действующих в интересах ямальского бизнесмена Виталия Лейкина, просивших заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

«Обвиняемый и защитники просили суд изменить стражу на домашний арест, поскольку он признал свою вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение». Решение Ленинского районного суда Тюмени вышестоящая инстанция оставила без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Лейкин будет находиться в СИЗО до 2 ноября», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Напомним, в марте 2022 года суд заключил под стражу 46-летнего Виталия Лейкина. Мужчина связан с резонансным уголовным делом в отношении заместителя гендиректора АО «Россети Тюмень», директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова и его коллег, которые обвиняются в получении взяток.

Лейкин – предприниматель из Надыма, представитель одной из подрядных структур филиала АО «Россети Тюмень» – Тюменские электрические сети. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредников в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ). Судя о всему, изначально коммерсант не хотел добровольно сообщать о совершенном преступлении.

Тюмень, Ольга Федорова

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