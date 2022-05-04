Глава филиала «Россети Тюмень» останется в СИЗО до июля

Заместитель гендиректора АО «Россети Тюмень», директор филиала «Тюменские электрические сети» Кирилл Стрельцов останется под стражей до 2 июля 2022 года. Суд продлил ему меру пресечения.

Напомним, Стрельцов обвиняется в получении взятки должностным лицом (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Также по обвинению в получении взятки были задержаны замдиректора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» Павел Михайлов. Отправились в СИЗО и взяткодатели. Так, суд заключил под стражу предпринимателя из Надыма, представителя одной из подрядных структур филиала АО «Россети Тюмень» – Тюменские электрические сети Виталия Лейкина.

Кроме того, силовики задержали гендиректора АО «Россети Тюмень» (входит в ПАО «Россети») Олега Петрова. Арест топ-менеджера связан с его деятельностью на предыдущем месте работы в должности руководителя ПАО «ТРК» («Россети Томск»).

Тюмень, Ольга Федорова

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