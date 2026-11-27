Продажу вейпов запретят в Тюменской области с марта 2027 года

В Тюменской области с 1 марта 2027 года будет запрещена продажа вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Соответствующий закон сегодня единогласно одобрили депутаты областной думы.

Глава региона подчеркнул, введение этой меры стало ответом на запрос родителей, обеспокоенных растущей популярностью вейпов среди школьников.

«Историй, как вейпы калечат здоровье подростков, все больше – и мы не имеем права мириться с этим. Уже с 1 марта 2027 года вейпы исчезнут с полок магазинов региона», – написал Моор в своем канале в «Максе».

Накануне семь российских регионов запретили продажу вейпов с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Речь идет о Крыме, Дагестане, Омской, Липецкой, Волгоградской, Челябинской и Тульской областях.

На сегодняшний день запрет на продажу электронных сигарет приняли или готовят в более чем 40 регионах России.

Субъекты РФ в июне этого года получили право вводить запрет на продажу вейпов на своей территории с марта 2027 года на пять лет.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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