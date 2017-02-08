Комбата Гиви взорвали в Донецке прямо на рабочем месте в кабинете

Публикации за 08.02.17

Комбата Гиви – Михаила Толстых – подорвали в его собственном кабинете. Правоохранители ДНР «по горячим следам» уже вышли на предполагаемых исполнителей – украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах самопровозглашенной республики.

Источник рассказал, что сегодня в шесть утра в кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте. Одна из версий: теракт организован Киевом из-за активного участия Гиви в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации. «Он в последние дни вместе со своим батальоном оборонял Донецк, участвуя в боестолкновениях на авдеевском направлении», – пояснил источник.

Представитель Минобороны ДНР заявил, комментируя ситуацию: «Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса».

В прокуратуре ДНР считают этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (позывной «Моторола») – «звеньями одной цепи». «За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы», – сказал представитель прокуратуры.

Сегодня утром стало известно, что в Донецке погиб Михаил Толстых – позывной «Гиви» – командир батальона ополчения «Сомали». Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Работал промышленным альпинистом. Позывной «Гиви» взял во время службы в армии в честь деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. Военная специальность – командир танка. После государственного переворота на Украине Толстых стал одним из активистов движения за самоопределение восточных регионов страны. Когда украинские войска начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, он получил звание командира и участвовал в боях за Славянск и Иловайск, Донецкий аэропорт. Руководил батальоном «Сомали». Ранее на Толстых уже было совершено покушение, но тогда он не пострадал.

Официальный Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. жителей Донбасса.

Донецк, Зоя Березина

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