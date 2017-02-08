В Кремле убийство Гиви назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе

Публикации за 08.02.17

Убийство в Донецке комбата Михаила Толстых (Гиви) – попытка дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель командира батальона «Сомали».

«Очевидно, что речь идёт о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что имеется определённый запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации. Потому что ситуация и без того остаётся, к сожалению, очень напряжённая в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной», – цитирует РИА Новости комментарий Пескова.

Сегодня утром стало известно, что в Донецке погиб Михаил Толстых – позывной «Гиви» – командир батальона ополчения «Сомали». Его взорвали около шести утра на рабочем месте в кабинете. Основная версия – теракт организован Киевом из-за активного участия Гиви в обороне Донецка во время обострения ситуации в последние дни.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Работал промышленным альпинистом. Позывной «Гиви» взял во время службы в армии в честь деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. Военная специальность – командир танка. После государственного переворота на Украине Толстых стал одним из активистов движения за самоопределение восточных регионов страны. Когда украинские войска начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, он получил звание командира и участвовал в боях за Славянск и Иловайск, Донецкий аэропорт. Руководил батальоном «Сомали». Ранее на Толстых уже было совершено покушение, но тогда он не пострадал.

Официальный Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. жителей Донбасса.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 08.02.17

Комбата Гиви взорвали в Донецке прямо на рабочем месте в кабинете. / В Донецке в результате теракта убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых. / Военные манёвры Порошенко могут привести к потере Мариуполя. Украина перебросила бронетехнику от крымской границы к Донецку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»