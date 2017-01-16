В мэрии Нижневартовска нашли коррупционера

Публикации за 16.01.17

Прокуратура Нижневартовска проверила исполнение законодательства в сфере противодействия коррупции в администрации города. В итоге были выявлены нарушения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, установлено, что муниципальный служащий департамента образования Нижневартовска принуждал представителей муниципальных образовательных учреждений заключать договоры на оказание услуг с организациями, руководителем и учредителем которых являлся его друг.

Указанные факты нарушений закона не были пресечены руководителями администрации города. Подобное положение дел свидетельствует о непринятии в муниципальном органе надлежащих мер в сфере противодействия коррупции. В связи с этим прокурор внес на имя главы администрации города представление. По результатам его рассмотрения 8 работников образовательных учреждений, не сообщивших работодателям о склонении их к коррупционным деяниям со стороны муниципального служащего, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Чиновник был уволен с занимаемой должности. Для недопущения аналогичных нарушений департамент образования утвердил план мероприятий по недопущению и усилению работы по профилактике конфликта интересов.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 16.01.17

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