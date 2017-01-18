В Лангепасе арестовали замглавы города / Его обвинили во взяточничестве

В Югре сотрудники следственных органов заключили по решению суда под стражу заместителя главы администрации Лангепаса. Его обвиняют в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
Как писал «Новый День», по версии следствия, в мае 2016 года чиновник выдвинул требование председателю совета директоров одной из коммерческих организаций о передаче ему 1,5 млн рублей за совершение действий в пользу этого юридического лица. Согласно достигнутых договоренностей, в июне и августе подозреваемый получил часть требуемой суммы (около 1 млн рублей).
В рамках расследования уголовного дела по месту жительства и работы подозреваемого состоялись обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, служебная и иная документация, имеющая значение для следствия. На момент возбуждения уголовного дела подозреваемый находился за пределами округа и в дальнейшем скрывался от органов следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.
11 января 2017 года он был задержан. Следователи регионального СК России предъявили ему обвинение в совершении инкриминируемого преступления. По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
Лангепас, Иван Гридин
Лангепас. Другие новости 18.01.17
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Замглавы администрации Лангепаса попался на крупной взятке ►
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