Экс-глава администрации Пыть-Яха попала под «уголовку»

Публикации за 02.02.17

В Пыть-Яхе по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшей главы администрации города. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления» (ч.2 ст.285 УК РФ).

Сотрудники надзорного ведомства установили, что экс-глава администрации Пыть-Яха в декабре 2015 года заключила с нарушением закона муниципальный контракт с одной из организаций на приобретение детского сада.

В дальнейшем, имея возможность привлечения специалистов в области строительства и образования, не создавая комиссию по приемке объекта, достоверно зная, что детский сад не меблирован, и в нем не установлено необходимое оборудование, подписала акт приема-передачи и дала указание о перечислении подрядчику более 22 млн рублей.

Впоследствии были выявлены нарушения по техническому состоянию и по комплектности оборудования детского сада. В итоге детсад так и не начал работу в 2016 году, чем были существенно нарушены права и законные интересы граждан. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Пыть-Ях, Иван Гридин

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