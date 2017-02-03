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Югра

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Публикации за 03.02.17

Суд Сургута отправил наркосбытчицу за решетку на 16 лет и 6 месяцев

Суд Сургута отправил наркосбытчицу за решетку на 16 лет и 6 месяцев

Сургутский городской суд вынес приговор Наталье Замалетдиновой, признав ее виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 и ч.3ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры гособвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что в феврале 2016 года подсудимая, действуя в группе с неустановленным лицом, приобрела синтетические наркотики, которые разместила в «тайниках-закладках» в посёлке Солнечный для последующего распространения наркоманам.

Кроме того, она перевезла железнодорожным транспортом из Уфы в Сургут около 500 граммов наркотиков. Однако сбыть их не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции. Суд признал Замалетдинову виновной и назначил ей наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Сургут, Иван Гридин

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