Трое вартовчан «присели» на 34,5 года за торговлю «синтетикой»

Публикации за 15.02.17

Нижневартовский городской суд вынес приговор троим местным жителям за наркоторговлю. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, они признаны виновными в совершении ряда преступлений: «покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», «покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере», «незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30, п.«б» ч.3 ст.228.1 и п.«б» ч.3 ст.228.1 УК РФ).

Суд установил, что молодые люди с целью извлечения материальной выгоды вступили между собой в предварительный сговор на сбыт наркотиков синтетического происхождения. С апреля по сентябрь 2015 года они приобрели более 740 граммов синтетических наркотических средств различного вида, часть из которых успели сбыть наркозависимым жителям города.

Однако в дальнейшем их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Суд признал барыг виновными и назначил одному наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 230 тыс. рублей, другим участникам – 13 лет 6 месяцев со штрафом 200 тыс. рублей и 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 170 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 15.02.17

На трассе «Сургут – Нижневартовск» внедорожник столкнулся с грузовиком. Пострадали три человека. / Полиция изъяла всю аппаратуру у журналистов ХМАО, рассказавших о пытках в ОВД Пыть-Яха и воровстве нефти (ВИДЕО). / Замглавы администрации Радужного попалась на крупной взятке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»