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Югра

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Публикации за 15.02.17

Трое вартовчан «присели» на 34,5 года за торговлю «синтетикой»

Трое вартовчан «присели» на 34,5 года за торговлю «синтетикой»

Нижневартовский городской суд вынес приговор троим местным жителям за наркоторговлю. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, они признаны виновными в совершении ряда преступлений: «покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», «покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере», «незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30, п.«б» ч.3 ст.228.1 и п.«б» ч.3 ст.228.1 УК РФ).

Суд установил, что молодые люди с целью извлечения материальной выгоды вступили между собой в предварительный сговор на сбыт наркотиков синтетического происхождения. С апреля по сентябрь 2015 года они приобрели более 740 граммов синтетических наркотических средств различного вида, часть из которых успели сбыть наркозависимым жителям города.

Однако в дальнейшем их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Суд признал барыг виновными и назначил одному наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 230 тыс. рублей, другим участникам – 13 лет 6 месяцев со штрафом 200 тыс. рублей и 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 170 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Нижневартовск, Иван Гридин

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