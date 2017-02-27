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Югра

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Публикации за 27.02.17

Главбух югорской школы попалась на мошенничестве

Главбух югорской школы попалась на мошенничестве

В Югорске возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из школ города. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, женщину подозревают в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемая, занимая должность бухгалтера образовательного учреждения, в течение нескольких лет начисляла себе завышенную заработную плату. В результате противоправных действий злоумышленницы муниципальному учреждению нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.

Преступление выявили и пресекли сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Советскому району Югры. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Стоит отметить, что женщине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Югорск, Иван Гридин

Югорск. Другие новости 27.02.17

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