В Мегионе на экс-чиновницу завели третье дело

Публикации за 03.03.17

В Мегионе возбуждено очередное уголовное дело в отношении экс-директора департамента муниципальной собственности администрации города. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ее подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в 2010 году чиновница согласовала ходатайство о проживании одного из жителей Мегиона и членов его семьи в квартире, находящейся в муниципальной собственности, несмотря на то, что данное жилое помещение было предоставлено мужчине незаконно, с нарушением установленного жилищным законодательством порядка.

В дальнейшем контроль за целевым использованием этого жилого помещения она не осуществляла, в связи с чем семья проживала в данной квартире до сентября 2016 года без оформления правоустанавливающих документов и без оплаты за пользование жилым помещением, что повлекло не только причинение ущерба бюджету муниципального образования, но и существенное нарушение прав граждан, которые состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье.

Напомним, ранее в отношении подозреваемой было возбуждено 2 уголовных дела: о превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ) и о халатности (ст.293 УК РФ). В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Мегион, Иван Гридин

Мегион. Другие новости 03.03.17

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