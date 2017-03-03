NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 03.03.17

В Мегионе на экс-чиновницу завели третье дело

В Мегионе на экс-чиновницу завели третье дело

В Мегионе возбуждено очередное уголовное дело в отношении экс-директора департамента муниципальной собственности администрации города. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ее подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в 2010 году чиновница согласовала ходатайство о проживании одного из жителей Мегиона и членов его семьи в квартире, находящейся в муниципальной собственности, несмотря на то, что данное жилое помещение было предоставлено мужчине незаконно, с нарушением установленного жилищным законодательством порядка.

В дальнейшем контроль за целевым использованием этого жилого помещения она не осуществляла, в связи с чем семья проживала в данной квартире до сентября 2016 года без оформления правоустанавливающих документов и без оплаты за пользование жилым помещением, что повлекло не только причинение ущерба бюджету муниципального образования, но и существенное нарушение прав граждан, которые состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье.

Напомним, ранее в отношении подозреваемой было возбуждено 2 уголовных дела: о превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ) и о халатности (ст.293 УК РФ). В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Мегион, Иван Гридин

Мегион. Другие новости 03.03.17

Под Сургутом МАЗ буквально раздавил кроссовер (ФОТО). / У Тюмени официально отобрали чемпионат мира по биатлону 2021 года. Решение IBU вступило в силу, в СБР заявили о его незаконности. / Экс-глава Управление капремонта Югры ответит в суде за взятку.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter