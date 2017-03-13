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Югра

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Публикации за 13.03.17

В Сургуте семь человек отравились курительными смесями / Возбуждено уголовное дело

В Сургуте семь человек отравились курительными смесями Возбуждено уголовное дело

По поручению прокуратуры Югры в Сургуте организована проверка в связи отравлением местных жителей курительными смесями. Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, 11 марта за медицинской помощью на территории Сургута обратились 7 человек. Все они употребляли курительные смеси.

Прокурору Сургута поручено провести соответствующую проверку на поднадзорной территории, в рамках которой принять полный комплекс мер, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, и дать оценку законности и эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков.

По данному факту сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по статье «незаконный сбыт наркотических средств» (ст.228.1 УК РФ). Результаты проверки и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.

Сургут, Иван Гридин

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