Начальника ОМВД по Радужному задержали при передаче взятки

Публикации за 10.04.17

Сотрудники следственного отдел по Нижневартовску следственного управления СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Радужному. Ему предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере (п.«б» ч.4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, 8 апреля 2017 года обвиняемый передал денежное вознаграждение сотруднику другого правоохранительного ведомства за совершение незаконных действий. При передаче взятки обвиняемый был задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по ХМАО-Югре совместно с РУ ФСБ России по Тюменской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по автономному округу, за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел приказом начальника УМВД России по ХМАО-Югре генерал-майора полиции Василия Романицы начальник ОМВД России по Радужному отстранен от занимаемой должности.

По предварительным данным, теперь уже бывший сотрудник полиции оказывал содействие лицам в их незаконной деятельности. Как передают местные СМИ, он помогал похитителям нефти из трубопроводов при ее транспортировке в зоне обслуживания отдела ГИБДД Радужного.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 07.04.17

Нижневартовская больница выплатит матери погибшей пациентки 1 млн рублей. / В Нижневартовском районе «пятнашка» протаранила встречную «Ниву» (ФОТО). Один человек погиб, трое – травмированы. / Суд арестовал главного редактора «ОТВ-Югра» на два месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»