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Югра

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Публикации за 13.04.17

Гражданин Украины ответит в суде Нефтеюганска за наркоторговлю / Он планировал сбыть 4,5 кг наркотиков

Гражданин Украины ответит в суде Нефтеюганска за наркоторговлю Он планировал сбыть 4,5 кг наркотиков

В Нефтеюганске направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в покушении на сбыт более 4,5 кг наркотиков. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Украины утверждено.

Его обвинили покушении на сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Следствие установило, что обвиняемый в августе 2016 года прибыл в Нефтеюганск с для незаконного распространения наркотиков.

Получив от неустановленного следствием лица партию различных наркотических средств, он намеревался их сбыть путем осуществления «закладок» в тайники. Однако его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые при задержании обнаружили при нем более 4,5 килограмм наркотиков. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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