Украинец получил почти 10 лет «строгача» за наркоторговлю в Нижневартовске

Публикации за 23.05.17

Нижневартовский городской суд вынесен обвинительный приговор гражданину Украины. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч.3 ст.30 п-п.«г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ).

Суд установил, что подсудимый получил от неустановленного лица марихуану, которую хранил при себе, а также по месту своего временного проживания в Сургуте, чтобы продать наркотик. Но воплотить преступный умысел он не смог, поскольку в декабре 2016 года был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Нижневартовск, Иван Гридин

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