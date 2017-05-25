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Публикации за 25.05.17

В Сургуте наркоторговцы получили более 30 лет «строгача» на троих

В Сургуте наркоторговцы получили более 30 лет «строгача» на троих

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении троих местных жителей. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч.3 ст.30 -п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, суд установил, что в 2015 году подсудимые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, осуществляли продажу гашиша с возможностью приобретения через систему «тайников» на территории Сургута.

В октябре 2015 года их незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. В ходе обыска квартиры, где проживали наркосбытчики, и личного досмотра одного из подсудимых было обнаружено около 1 кг наркотика. Суд назначил одному виновному наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы, еще двоим участникам -10 лет 6 месяцев и 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 25.05.17

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