Учредитель УК Пыть-Яха ответит в суде за дачу взяток

В Пыть-Яхе перед судом предстанет учредитель управляющей компании, обвиняемый в даче взяток (ст.291 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в ходе предварительного следствия установлено, что с октября 2015 года по февраль 2016 года учредитель одной из городских управляющих компаний через посредника пять раз передавал взятки в размере от 40 до 180 тысяч рублей начальнику службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха за значительное занижение сумм, подлежащих уплате управляющей компанией в адрес МУП «УГХ» за поставленные коммунальные ресурсы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Напомним, уголовное дело в отношении посредника в передаче взяток, которым являлся главный бухгалтер управляющей компании, было завершено в январе 2017 года. Приговором Пыть-Яхского городского суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 03.07.17

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