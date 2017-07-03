В Югре коррупционер из Ростехнадзора получил 7 лет «строгача» за взятку

В Югре вступил в законную силу приговор Сургутского городского суда в отношении в отношении сотрудника Ростехнадзора Алексея Геца. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, он признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ).

В суде установлено, что сотрудник Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору потребовал через посредника от представителя одного из предприятий Сургута более 1 млн 500 тыс. рублей. За это он пообещал посодействовать беспрепятственно получить лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта.

Довести свой преступный умысел на получение взятки до конца он не смог, поскольку его посредник был задержан сотрудниками полиции при передаче денег. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал Геца виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 4 млн 800 тыс. рублей.

Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Апелляционной инстанцией жалобы осужденного и его защитников на приговор суда оставлены без удовлетворения.

Сургут, Иван Гридин

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