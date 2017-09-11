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Югра

Украинец получил 9 лет 5 месяцев «строгача» за наркоторговлю в Сургуте

Украинец получил 9 лет 5 месяцев «строгача» за наркоторговлю в Сургуте
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Сургутский городской суд вынес приговор гражданину Украины 1988 года рождения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, нн признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Суд установил, что обвиняемый прибыл в Сургут с целью незаконного распространения наркотиков. Получив от неустановленного лица партию «зелья», он намеревался его сбыть через тайники и «закладки». Однако его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. При задержании у злоумышленника было изъято около 5 килограммов наркотиков.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом личности подсудимого, назначил наказание в виде 9 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сургут, Иван Гридин

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