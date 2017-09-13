Боевик ИГ из ХМАО-Югры проведет 7 лет в колонии

Житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, воевавший на стороне запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) на территории Сирии, получил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, сообщает региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в июле 2014 года житель поселка Федоровский Сургутского района Рустам Божаев вместе с женой отправился в Турцию. Прибыв туда, они пересекли границу с Сирией. Там мужчина примкнул к рядам террористов ИГ (запрещена в России). Там у семейной пары родилась дочь. Вскоре ребенок заболел. В связи с этим семья, спросив разрешения начальства Божаева, вернулась в Турцию на лечение. Несмотря на предпринятые меры, ребенка спасти не удалось. В июле 2015 года Божаев с супругой вернулись в Россию. Спустя около месяца силовики задержали Божаева.

Божаева обвинили в организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (ч.2 ст.208 УК РФ). Сургутский районный суд приговорил злоумышленника к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как передает РИА «Новости», по представлению гособвинителя апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам суда ХМАО-Югры приговор Божаеву был пересмотрен в части усиления наказания до 7 лет лишения свободы.

Сургут, Иван Гридин

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