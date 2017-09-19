Сургутские силовики изъяли 5 кг наркотиков

Сотрудниками полиции Сургута по подозрению в незаконном обороте наркотиков за неделю задержали 8 человек и изъяли у них около 5 кг наркотических средств. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Так, сотрудники ОКОН УМВД России по Сургуту задержали в лесополосе около одного из домов по набережной Ивана Кайдалова мужчину 1989 года рождения, который приехал в Сургут из Томской области для сбыта наркотиков. В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят пакет черного цвета, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком. Его общая масса составила почти 1 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Напоминаем, что максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сургут, Иван Гридин

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