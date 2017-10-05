В Нижневартовске будут судить украинку за попытку сбыть 2 кг «синтетики»

В Нижневартовске направлено в суд уголовное дело в отношении гражданки Украины. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета, в особо крупном размере (ч.3 ст.30 – ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемая вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом о незаконном сбыте наркотиков. Для этого она прибыла из Украины в Нижневартовск. В апреле 2017 года иностранка получила от неустановленного лица более 2 кг синтетического наркотика для дальнейшего распространения.

Однако реализовать наркотические средства она не смогла, так как была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нижневартовск, Иван Гридин

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