Украинец получил 10 лет «строгача» за наркоторговлю в Нижневартовске

Нижневартовский городской суд признал гражданина Украины виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, установлено, что в марте 2017 года подсудимый прибыл из Украины в Нижневартовск для распространения наркотиков, которые приобрел у неустановленного лица.

Но довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил наркосбытчика к наказанию в виде 10 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 15.01.18

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