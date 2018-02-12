В Югре экс-чиновник ответит за присвоение 22,5 млн рублей

Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора муниципального фонда развития жилищного строительства Советского района «Жилище». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, его обвиняют в хищении вверенного имущества, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

По версии следователей, обвиняемый, являясь исполнительным директором МФРЖС «Жилище», решил похитить из бюджета средства фонда, выделенные на строительство жилья в Советском районе. В январе 2014 года он оформил фиктивные документы и перечислил в качестве аванса на расчетный счет подрядчика ООО «Отделстрой» вверенные ему 22,5 млн рублей.

Затем по указанию директора фонда деньги на основании фиктивных документов были перечислены на счет юридического лица, оформленного на подставных лиц. В результате незаконных действий должностного лица МФРЖС «Жилище» причинен материальный ущерб на указанную сумму. В целях возмещения причиненного преступлением ущерба в ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.02.18

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