Губернатор ХМАО Комарова уволила заместителя и нашла двух новых

В правительстве губернатора ХМАО Натальи Комаровой произошли перестановки. В отставку с понедельника, 13 августа, уходит заместитель главы региона, ответственный за дорожное хозяйство, ЖКХ, строительство, Дмитрий Шаповал. Слухи о том, что он может лишиться поста, появились летом этом года. В вину Шаповалу ставили провал строительных программ и знаменитые югорские долгострои – больницы в Нижневартовске и Горноправдинске.

Наталья Комарова уже нашла ему замену. Это чиновник окружного правительства Андрей Зобницев. До настоящего времени Зобницев работал в должности первого замдиректора департамента по управлению госимуществом Югры.

Второе назначение, которое произвела Наталья Комарова – новый директор департамента экономического развития Югры по совместительству замгубернатора. Это москвич Николай Милькис. Он ранее поочерёдно возглавлял две «Корпорации развития» – Калужскую и Московскую. Его последнее место работы – Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ. Пост, который занял г-н Милькис, был вакантен после отставки Павла Сидорова с конца мая 2018 года.

Сам Павел Сидоров в беседе с агентством «Новый День» не стал комментировать назначение Милькиса, отметив, что ему не знаком этот человек. Также он отказался назвать своё новое место работы.

Фото – страница Николая Милькиса в соцсетях

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.08.18

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