Замгубернатора Югры Дмитрий Шаповал рассказал, что будет делать после увольнения

Заместитель губернатора ХМАО Дмитрий Шаповал будет работать в другом регионе. Об этом он сообщил «Новому Дню». «Я пока не буду назвать новое место работы, когда придет время, вы все узнаете. Могу лишь сказать, что я уеду из региона, – говорит Дмитрий Шаповал. – Я уже передал дела, завтра Андрей Николаевич [Зобницев] приступит к выполнению своих обязанностей». По словам чиновника, его увольнение никак не связано с провалом строительных программ, о котором заявляли депутаты окружной и государственной дум.

«Это неправда, это не так. У нас много что получилось. Я понимаю, многое еще предстоит сделать. Проблемы есть всегда, ими нужно заниматься, их не нужно убирать в долгий ящик. Тем не мнее, мой уход никак с этим не связан. Это плановое решение, а не что-то экстренное. Этот шаг нужно было оформить и сделать. Еще раз повторю, это плановое событие», – заявил Дмитрий Шаповал.

Напомним, 13 августа в правительстве ХМАО произошли кадровые перестановки. Место замглавы региона, ответственного за дорожное хозяйство, ЖКХ и строительство вместо Дмитрия Шаповала занял Андрей Зобницев. Кроме того, назначен новый директор департамента экономического развития Югры по совместительству замгубернатора. Им стал москвич Николай Милькис. Пост, который занял г-н Милькис, был вакантен после отставки Павла Сидорова с конца мая 2018 года.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.08.18

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