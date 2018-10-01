В Югре неизвестные насиловали молодых людей и жгли их паяльником

В Югре следователи ищут авторов жестокого видео, которое появилось в одном из сообществ ВКонтакте. На записи видно, как неизвестный насилует молодого человека.

«Из содержания публикации следует, что двое молодых людей проникли в чужой гараж, предположительно в Ханты-Мансийске, где были пойманы владельцем помещения и его друзьями. После этого в отношении юношей были совершены преступления, – сообщают в СУ СКР по ХМАО. – В настоящее время следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего – место, дату, участников и очевидцев происшествия, возраст пострадавших лиц».

Из сообщения следует, что одному из тех, кто проник в гараж, в наказание обожгли паяльником пальцы, а второго изнасиловали гаечным ключом и склонили к оральному сексу. Процесс насилия мучители сняли на видео и выложили в сеть.

Ролик появился в паблике «Найдись в Ханты-Мансийске [Типичный ХМ]». «Этот мальчик больной, его многие знают, постоянно в парке или центре ездит на велике с колонкой, он из нашего города, залез в чужой оград и получил это! Многие знают, что у него есть какие-то отклонения и это видно сразу! Прошу как больше репостов! Пускай все знают, какие в нашем городе есть изверги! Что бы так издеваться над больным человеком!», – написал пользователь, разместивший видео.

Под постом несколько десятков комментариев. Югорчане требуют расправы над извергами. «Соберитесь и сожгите этот гараж», – пишут одни. «Поймать и битами всего переломать», – предлагают другие. «Это хорошо, конечно, что неравнодушных большинство. Но самосуд никто не легализовал в РФ. Стоит обратиться в компетентные органы», – делают третьи разумное предложение.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.10.18

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