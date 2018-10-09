В Югре задержан второй подозреваемый по делу о насилии и пытках в гараже

В Югре задержан второй из молодых людей. Которые пытали и насиловали юношей, забравшихся в чужой гараж. «Оба подозреваемых установлены – это два жителя Ханты-Мансийска 1999 и 1996 годов рождения. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемые заключены под стражу», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Напомним, преступление произошло еще в 2017 году в одном из гаражных кооперативов столицы Югры. По предварительным данным, двое молодых людей проникли в чужой гараж, где были пойманы владельцем помещения и его друзьями. После этого в отношении юношей были совершены преступления, в том числе сексуального характера. Процесс насилия мучители сняли на видео и выложили в сеть.

В октябре 2018 года ролик появился в одной из групп ВКонтакте. Из сообщения, размещенного в паблике, следует, что одному из тех, кто проник в гараж, в наказание обожгли паяльником пальцы, а второго изнасиловали гаечным ключом и склонили к оральному сексу.

В рамках уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям лиц, допустивших распространение видеозаписи в сети Интернет, по признакам преступлений «распространение порнографических материалов» и «нарушение неприкосновенности частной жизни». За совершение данных преступлений УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.10.18

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