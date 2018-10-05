Следователи поместили насильника юношей в Югре под стражу и проверили его связь с АУЕ

В Югре под стражу заключили юношу, который перед видеокамерой насиловал сверстников. В розыск объявлен ещё один участник событий – человек, который вёл съёмку издевательств. Речь идёт о резонансной видеозаписи, которая появилась в Сети 1 октября 2018 года с небольшими пояснениями. В комментариях сообщалось, что юношей насилуют за то, что они залезли в чужой гараж и попытались украсть имущество. Там же указывалось, что у одного из пострадавших могут быть умственные отклонения.

Агентство «Новый День» ранее сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера». Обвинение было предъявлено жителю Ханты-Мансийска 1999 года рождения. В пятницу, 5 октября, следователи сообщили, что он признаёт свою вину.

Вместе с стем силовики не подтверждают, что пытавший сверстников юноша имел отношение к неформальному движению «АУЕ» («Арестантский уклад един» – молодёжное криминальное движение, которое пропагандирует воровские понятия). Ранее информация об этом появилась в Сети.

На видео, которое и стало основой для возбуждения уголовного дела, пострадавший занимается оральным сексом с молодым человеком. Также за кадром остались другие мучения – второму юноше, который также залез в гараж, якобы, обожгли паяльником пальцы. Ранее также сообщалось, что он подвергся насилию с помощью гаечного ключа.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.10.18

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