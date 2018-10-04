В Югре задержали подозреваемого по громкому делу о насилии над юношей

В Югре задержан один из молодых людей, которые пытали и насиловали забравшихся в чужой гараж юношей. Как сообщили в следственном комитете, подозреваемому 19 лет, он уже допрошен и в ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера». «Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу», – заявили в СУ СКР по ХМАО.

Следователями допрошены пострадавшие, а также двое очевидцев происшествия, установлены личности всех, кто находился в тот день в гараже, и идут их поиски.

«Также будет дана правовая оценка действиям лиц, допустивших распространение видеозаписи в сети Интернет, по признакам преступлений «распространение порнографических материалов» и «нарушение неприкосновенности частной жизни». Следователями уже направлено поручение в специальное подразделение УМВД России по ХМАО об установлении сведений о том, где и кем была первично размещена видеозапись», – сказали в следственном комитете.

Напомним, преступление произошло еще в 2017 году в одном из гаражных кооперативов Ханты-Мансийска. По предварительным данным, двое молодых людей проникли в чужой гараж, где были пойманы владельцем помещения и его друзьями. После этого в отношении юношей были совершены преступления, в том числе сексуального характера. Процесс насилия мучители сняли на видео и выложили в сеть.

В октябре 2018 года ролик появился в одной из групп ВКонтакте. Из сообщения, размещенного в паблике, следует, что одному из тех, кто проник в гараж, в наказание обожгли паяльником пальцы, а второго изнасиловали гаечным ключом и склонили к оральному сексу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.10.18

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