В Югре возбуждено дело из-за видео с изнасилованием юноши. Пострадавший найден

Югорские следователи нашли молодых людей, которых насиловали и жгли паяльником неизвестные мучители. «Уже установлены и опрошены пострадавшие, а также двое очевидцев происшествия. В настоящее время принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Проводится комплекс других следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Как выяснилось, преступление произошло еще в 2017 году в одном из гаражных кооперативов города Ханты-Мансийска. По предварительным данным, двое молодых людей проникли в чужой гараж, где были пойманы владельцем помещения и его друзьями. После этого в отношении юношей были совершены преступления, в том числе сексуального характера. Процесс насилия мучители сняли на видео и выложили в сеть.

Накануне ролик появился в одной из групп ВКонтакте. Из сообщения, размещенного в паблике, следует, что одному из тех, кто проник в гараж, в наказание обожгли паяльником пальцы, а второго изнасиловали гаечным ключом и склонили к оральному сексу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным «Нового Дня», речь пока идет только о ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Кроме этого СК пообещал дать правовую оценку действиям лиц, допустивших распространение видеозаписи в сети Интернет. «Стоит отметить, что ранее в следственные органы СК России и органы полиции сообщение о данном преступлении не поступало, при этом, администраторы сообществ в социальной сети, к которым поступила эта информация, так же не обратились в правоохранительные органы», – добавили в следственном комитете.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.10.18

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