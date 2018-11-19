В Югре со дна реки достали нарты с погибшим ребёнком

В Югре в полынью попала семья на снегоходе с нартами, из реки достали тело малыша на санях. Взрослых ещё ищут. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП.

«По предварительным данным, супружеская пара, их четырёхлетний ребёнок и родственница 1967 года рождения отправились на снегоходе из села Корлики на стойбище также расположенное в Нижневартовском районе. До места семья не доехала. На реке недалеко от стойбища обнаружена полынья», – рассказали в следственном управлении СК ХМАО в понедельник, 19 ноября 2018 года. Её обследовали водолазы и обнаружили погибшего малыша и нарты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Такие ЧП в Югре проиходят достаточно часто. На соседнем Ямале такие случаи тоже нередки: в 2015 году в полынье в ноябре утонули две семьи. Сначала погибли мужчина с женщиной, на их поиски отправился брат со всей семьёй: женой и детьми. Женщина и двое дочерей, сидевшие в нартах, утонули в полынье. Водителя снегохода, оставшегося в живых, осудили. В ноябре прошлого года мужчина с женой и ребёнком попали в полынью в Шурышкарском районе, спаслись женщина и малыш.

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 19.11.18

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