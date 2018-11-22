В Югре возбудили дело из-за затопления саней с ребёнком

Следователи Югры возбудили уголовное дело из-за утонувшего в санях ребёнка в Нижневартовском районе. Взрослых, которые месте с ребёнком ехали на снегоходе и в нартах, до сих пор не нашли.

Как ранее сообщало агентство, в Югре со дна реки подняли тело четырёхлетнего ребёнка в нартах. Он выехал вместе с родителями и родственницей 1967 года рождения из села Корлики на стойбище. До места назначения семья не доехала. Сани подняли из полыньи.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 22.11.18

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