В Югре возбудили дело из-за затопления саней с ребёнком

Следователи Югры возбудили уголовное дело из-за утонувшего в санях ребёнка в Нижневартовском районе. Взрослых, которые месте с ребёнком ехали на снегоходе и в нартах, до сих пор не нашли.
Как ранее сообщало агентство, в Югре со дна реки подняли тело четырёхлетнего ребёнка в нартах. Он выехал вместе с родителями и родственницей 1967 года рождения из села Корлики на стойбище. До места назначения семья не доехала. Сани подняли из полыньи.
Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Нижневартовский район, служба информации
Нижневартовский район. Другие новости 22.11.18
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