У снегохода, на котором утонула югорская семья, были сломаны тормоза

В Югре спасатели выловили из реки тело мужчины, который 16 ноября провалился под лед на снегоходе в Нижневартовском районе. Как уже писал «Новый День», жители села Корлики – супружеская пара, их четырехлетний ребенок и родственница, отправились на снегоходе на стойбище. До места назначения семья не доехала – снегоход провалился под лед в 6 километрах от села.

18 ноября спасатели «Центроспас-Югория» извлекли из водоема снегоход и нарты, в котором находилось тело ребенка. 22 ноября на берегу реки в 500 метрах от места провала снегохода были обнаружены тела двух женщин. Тело мужчины нашли сегодня утром, так же на поверхности водоема.

«Местонахождение тел, их положение свидетельствует о том, что после провала под лед взрослым удалось выбраться из воды, однако все они погибли от переохлаждения. При визуальном осмотре тел каких-либо признаков насильственной смерти не выявлено, в ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Там добавили, что рулевое управление снегохода является исправным, вместе с тем, имеются неисправности в системе торможения. Также стало известно, что снегоход эксплуатировался без подключения осветительных приборов. Допрошенные односельчане семьи пояснили, что ранее мужчина неоднократно управлял снегоходом в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Нижневартовский район, служба информации

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