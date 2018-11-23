В Югре спасатели нашли тела женщин, провалившихся на снегоходе под лед

Спасатели обнаружили тела двух женщин, провалившихся 16 ноября под лед на реке Корлики в Нижневартовском районе. «Тела погибших женщин 1967 и 1992 годов рождения были найдены на берегу, в 500 метрах от места провала снегохода под лед», – сообщили в «Центроспас-Югория». За прошедшие сутки водолазным методом спасатели обследовали 2,5 тыс. м.кв. водной акватории, всего с начала поисков было обследовано 5,8 тыс. кв.м.

Напомним, 18 ноября спасатели подняли из воды снегоход и нарты, в которых находилось тело ребенка 2014 года рождения. Он выехал вместе с родителями и родственницей из села Корлики на стойбище. До места назначения семья не доехала. Мужчина 1986 года рождения пока не найден. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 23.11.18

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